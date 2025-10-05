У Вінниці сталась стрілянина, є постраждалий – поліція

У неділю, 5 жовтня, у Вінниці сталась стрілянина, є потерпілий, йдеться у повідомленні місцевої поліції.

«Повідомлення про те, що біля торгового центру у Вінниці по провулку Павла Корнелюка було чути постріли, надійшло 5 жовтня близько 16:10. Співробітники поліції встановили особу фігуранта та затримали у процесуальному порядку», – кажуть правоохоронці.

За даними поліції, між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику. Наразі з правопорушником працюють слідчі. Потерпілого оглядають медики. Пістолет вилучається.

«За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство) та проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура», – підсумували у відомстві.

Раніше стало відомо, що на Кіровоградщині чоловік відрив стрільбу у правоохоронців.



