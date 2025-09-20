На Кіровоградщині чоловік відкрив стрілянину, є поранені – правоохоронці

На Кіровоградщині чоловік відрив стрільбу у правоохоронців, йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції України.

«Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських», – зазначили у відомстві.

Крім того, відомо, що внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник – поранення руки.

«На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію», – підсумували у поліції.



