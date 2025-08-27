Двоє дітей загинули, ще близько 20 людей поранені внаслідок стрілянини в церкві у США

Двоє людей загинули і близько двадцяти поранені під час стрілянини в церкві в Міннеаполісі, штат Міннесота на півночі США. У ній проходила служба для учнів католицької школи, щонайменше десятьох дітей доставлено до лікарні, повідомляє CBS News.

У школі Благовіщення при однойменній церкві здобувають світську освіту діти від передшкільного віку до 14 – 15 років. Нападник мертвий, повідомляють CBS і канал Fox9, імовірно, він наклав на себе руки.

Церковна служба розпочинається о 8:15 ранку, поліція отримала повідомлення про стрілянину близько 8:27, повідомляє Fox9. За даними CBS, стрілянина розпочалася близько 8:45. Приблизно через годину влада повідомила, що небезпеки для місцевих жителів немає.



