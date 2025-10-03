Посадовців РДА та комунальних підприємств Києва підозрюють у збитках бюджету на 73 млн гривень

Прокурори спільно зі слідчими поліції та Службою безпеки України повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та районних державних адміністрацій, повідомляє Київська міська прокуратура 3 жовтня.

Справа стосується ймовірної службової недбалості та «участі у схемах заволодіння бюджетними грошима», внаслідок яких бюджет Києва зазнав збитків на майже 73 мільйони гривень. Підозри також отримали двоє керівників підрядних організацій.





«Йдеться про зловживання під час закупівель дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до автомобілів швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки», – стверджує прокуратура.

Зокрема, підозри отримали:

начальниця управління комунального підприємства «Київпастранс», яка, за твердженням прокуратури, не провела моніторинг цін за поставлену електричну енергію за період з лютого 2023 року по лютий 2024 року, внаслідок чого за неї переплатили 47,2 млн гривень

колишній генеральний директор КО «Київзеленбуд», головний агроном та керівник товариства «за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з ліквідації амброзії» – їх підозрюють у розтраті 4,8 мільйона гривень

директор Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради, який нібито «не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн гривень»

ексначальник відділу КО «Київзеленбуд» та керівник підрядної організації через ймовірну розтрату та заволодіння бюджетними грошима під час благоустрою парку «Орлятко» у Солом’янському районі – їх підозрюють у заволодінні 800 тисячами гривень

начальниця служби КП «ШЕУ Солом’янського району» м. Києва за фактом «неналежного виконання службових обов’язків під час закупівлі дорожньої солі»; за версією прокуратури, комунальники переплатили за сіль 2 мільйони гривень

колишній начальник КП «ШЕУ Подільського району» за фактом «неналежного виконання службових обов’язків при закупівлі антипаркувальних стовпчиків» – придбані на 1,5 мільйона гривень стовпчики не відповідали вимогам ДСТУ

начальник служби КО «Київмедспецтранс» за ймовірне заволодіння грошима, виділеними на закупку запчастин для машин швидкої медичної допомоги, за попередньою змовою з іншими посадовими особами комунального об’єднання та підрядниками. Суму збитків оцінюють у 1,9 мільйона гривень

начальник КП «ШЕУ Голосіївського району» за фактом закупівлі дорожньої солі неналежної якості: «замість солі вищого ґатунку, як передбачалось закупівлею, отримали від постачальника сіль другого ґатунку. Збитки внаслідок закупівлі становлять 1,4 млн гривень»

начальник управління Голосіївської РДА через ймовірну розтрату бюджетних коштів під час ремонту паркінгу Голосіївської РДА на суму майже 1 мільйон гривень

керівник управління Солом’янської РДА за «фактом неналежного виконання посадових обов’язків під час ремонту покрівлі школи, а також керівнику підрядної організації, яка проводила роботи» – за даними прокуратури, збитки становили понад 500 тисяч гривень

посадовець Святошинського психоневрологічного інтернату за ймовірну закупівлю робіт із капітального ремонту гібридної сонячної електростанції – збитки місцевому бюджету оцінили на майже 700 тисяч гривень

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних за різними статтями, в тому числі про привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах, службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, а також про заволодіння бюджетними грошима шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Імена фігурантів не називаються. Київська влада наразі не коментувала підозри.

У серпні 2025 року очільнику комунального підприємства «Плесо» Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру в ймовірній мільйонній розтраті коштів, виділених на природоохоронні заходи у Києві.