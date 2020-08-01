Росія: в Хабаровську пройшла чергова акція на підтримку арештованого губернатора

У російському Хабаровську пройшла чергова акція на підтримку колишнього губернатора регіону Сергія Фургала. 9 липня його заарештували за звинуваченням в організації вбивств підприємців у 2000-х роках.

За офіційними даними, в сьогоднішньому мітингу брали участь близько трьох із половиною тисяч людей, незважаючи на сильний дощ. Це менше, ніж в попередні суботні протести, пишуть місцеві ЗМІ. Мітингувальники з прапорами краю і плакатами дійшли до будівлі уряду регіону, скандуючи «Свободу!».

Поліція в акцію не втручалася.

Акції солідарності з хабаровцями пройшли сьогодні в Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці й Південно-Сахалінську.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.