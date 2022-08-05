Вечірній обстріл Харкова війська РФ здійснили з РСЗВ «Торнадо-С» – прокуратура

Прокуратура Харківської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом масованого обстрілу житлового масиву в Шевченківському районі Харкова, скоєного російськими військами ввечері 4 серпня. Провадження відкрили за фактом порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, 4 серпня близько 21:55 російські військові, попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С» обстріляли житловий масив у Шевченківському районі Харкова. У цей час на вулиці перебували люди, які йшли додому. Поранення зазнали двоє чоловіків і дві жінки. Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків й автівок. Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Напередодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про трьох поранених.

Прокуратура також повідомила про російський обстріл Чугуєва на Харківщині в ніч на 5 серпня. За попередніми даними, загарбники випустили чотири ракети типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.

У прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого вогню повністю зруйновано два житлових будинки, пошкоджено господарчі споруди і гаражі. Про постраждалих не повідомляють.

Про обстріли Харкова та області із боку російських сил повідомляють практично щодня.

3 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив, що російські сили можуть посилити ракетні удари по Харківщині. Синєгубов також повідомив, що російські сили поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу Харків та область.