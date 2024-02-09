У Харкові «шахеди» влучили по АЗС, горить 14 приватних будинків – Синєгубов

У Харкові російські «шахеди» ввечері 9 лютого вдарили по автозаправній станції, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

За словами місцевого чиновника, «внаслідок влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків».

«Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків’ян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби», – розповів мер Харкова.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вечері 9 лютого сили РФ завдали ударів «шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку.

«У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об’єкт – кафе», – розповів голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.