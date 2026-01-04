У Харкові на місці удару РФ знайшли фрагменти тіла ще однієї людини – влада

У Харкові на місці російського удару, здійсненого 2 січня, виявили фрагменти тіла ще однієї людини, повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов. Таким чином загальна кількість загиблих внаслідок цього удару зросла до чотирьох, серед них – трирічний хлопчик.

Влада повідомляє, що рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають.

Раніше в ДСНС повідомляли про 31 постраждалого внаслідок російських ударів по Харкову вдень 2 січня. Серед постраждалих – немовля. За даними прокуратури, для удару сили РФ використали ракети «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.