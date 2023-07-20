На Харківщині й Донеччині двоє загиблих від обстрілів за добу – влада

Російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області вранці 20 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби», – заявив він.

Також напередодні у Вовчанську чотири приватних будинки були пошкоджені обстрілами. Російські війська також вели вогонь по інших населених пунктах області.

У Донецькій області, за словами голови ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілів загинув житель Костянтинівки. Ще двоє людей поранені.

На Запоріжжі, за даними обласної влади, зафіксували 82 обстріли по 17 населених пунктах.

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«В Оріхові від удару керованої авіабомби постраждали дві родини. Поранення отримали жінки 68 та 76 років та 70-річний чоловік», – заявив голова області Юрій Малашко.

Він додав, що поранений напередодні 79-річний чоловік помер у лікарні від травм.

Херсонська область зазнала 72 обстріли, заявив голова регіону Олександр Прокудін. Постраждали житлові квартали кількох населених пунктів, фермерське господарство в Бериславському районі, садове товариство в Дар’ївській, а також адміністративна будівля в Херсоні.

«Через російську агресію чотири людини дістали поранення», – заявив голова області.

Раніше стало відомо про одного пораненого через російські обстріли на Сумщині та 20 постраждалих в Одесі та Миколаєві.