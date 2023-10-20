Впродовж минулої доби сили РФ гатили по Вовчанську, поранені люди – влада

За минулу добу, 19 жовтня, армія РФ здійснила обстріли селища Куп’янськ-Вузловий та міста Вовчанськ на Харківщині, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає», – зазначив Синєгубов.

За його словами, минулої доби «ворог із артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів».

Як зазначив голова ОВА, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості і чотири житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки віком 57 та 69 років.

Крім того, Синєгубов каже, що в селі Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ракети на території приватного подвір’я – було пошкоджено сарай і дах будинку.

«Внаслідок обстрілу із реактивних систем залпового вогню «Ураган» села Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди», – розповів голова ОВА.

У Харкові 42-річний чоловік, збираючи металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та був поранений. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості, зауважив Синєгубов.

«На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 30 атак ворога біля Синьківки та Іванівки. Війська РФ не мають просування та зазнає втрат», – наголосив очільник ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.