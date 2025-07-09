Армія РФ завдала ракетного удару по Печенізькій громаді на Харківщині: постраждав чоловік, загорілись будинки – влада

У середу, 9 липня, російські військові завдали ракетного удару по території Печенізької громади, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Місцевий чиновник зазначив, що відомо про загоряння двох будинків.

Згодом він уточнив, що внаслідок російського обстрілу є постраждалий.

«Медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує. Огляд місця обстрілу триває», – підсумував голова ОВА.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.