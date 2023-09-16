До Умані прибуло 35 тисяч хасидів – МВС

До Умані на Черкащині на святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – прибуло 35 тисяч хасидів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, у місті цілодобово працює координаційний штаб у складі представників Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та інших органів безпеки.

Також несуть службу поліцейські Ізраїлю, які прибули з метою посилення заходів безпеки й допомоги туристам.

У МВС нагадали, що в Умані діє заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня. Попри заклики української влади утриматися від поїздки до Умані через загрозу обстрілів з боку Росії, за даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на ранок 15 вересня до міста прибули понад 32 тисячі паломників.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застерігав громадян Ізраїлю від поїздок до України на Рош га-Шана. «Це надзвичайно небезпечно. Люди мають зрозуміти, що вони наражають себе на небезпеку. Надто багато єврейської крові вже пролито в Європі. Як ми можемо йти на такий ризик?» – цитує голову уряду видання i24News. Він також заявляв про відсутність достатньої кількості укриттів в Україні.