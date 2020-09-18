Хасидів на кордоні з Білоруссю поменшало, деякі паломники хотіли потрапити до України незаконно – ДПСУ

Кількість хасидів на білорусько-українському кордоні зменшилася, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні України з Білоруссю фіксується зменшення іноземців, які перебували на території сусідньої країни до лінії державного кордону України», – заявили в ДПСУ.

За даними прикордонників, поряд з українським кордоном було близько 1000 осіб. Зараз їх близько 600 «і спостерігається їх поступове повернення на територію Білорусі».

Крім того, Державна прикордонна служба повідомила, що вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області спинили «Мерседес».

«Ним двоє громадян України перевозили від держрубежу 7 паломників-хасидів. Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини», – розповіли прикордонники.

У Львівській області виявили ще одного іноземця-паломника, який вдавав із себе українця.

«На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте встановлено, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття», – інформує ДПСУ.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який цьогоріч святкують 18-20 вересня.

Через це уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині. Після цього частина паломників перемістилася до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.