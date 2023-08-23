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Сили РФ вдарили по житловому будинку в Херсоні, постраждала літня жінка – ОВА

Наслідки обстрілів російськими військовими Херсону, ілюстративне фото

Армія РФ атакувала житловий будинок у Херсоні, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок. Поранення плеча та гомілки отримала 81-річна херсонка», – сказано у повідомленні.

Місцева влада каже, що жінку госпіталізували до медзакладу у стані середньої тяжкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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