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Херсон знову під обстрілами, центр міста без світла – голова МВА

Обгоріла частина приміщення відділу охорони Херсонського СІЗО

Вдень 15 жовтня Херсон знову опинився під обстрілами російських військових, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Армія РФ продовжує атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя», – зазначив він.

Внаслідок нових обстрілів армії РФ у Херсоні пошкоджені лінії електропередач.

«На зараз знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи», – додав Мрочко.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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