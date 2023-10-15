Херсон знову під обстрілами, центр міста без світла – голова МВА

Вдень 15 жовтня Херсон знову опинився під обстрілами російських військових, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Армія РФ продовжує атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя», – зазначив він.

Внаслідок нових обстрілів армії РФ у Херсоні пошкоджені лінії електропередач.

«На зараз знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи», – додав Мрочко.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.