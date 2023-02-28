Обстріли Херсонщини не припиняються, 4 людини загинули – ОВА

Влада Херсонщини повідомила, що обстріли регіону з боку російських військ тривають 28 лютого, внаслідок чого, за останніми даними, загинули вже четверо людей.

«У Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину – чотири людини загинули, п’ятеро – поранені», – написав у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Раніше обласна прокуратура повідомила про двох загиблих і одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу Херсона і передмість. За повідомленням, через обстріли пошкоджені будинки, лінії електропередачі, газопроводи, тепломережа, автотранспорт.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним убивством.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.