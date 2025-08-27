Херсон: через російську атаку загинула 81-річна жінка

Літня жінка загинула внаслідок російського обстрілу Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько 27 серпня.

«Черговою жертвою російських терористів стала 81-річна херсонка. Вона отримала травми, несумісні з життям, внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району», – заявив він.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що армія Росії вдарила по місту з артилерії близько 5 години ранку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



