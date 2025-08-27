Доступність посилання

Новини | Суспільство

Голова Запорізької області повідомив про третього пораненого через атаку РФ на Успенівку

Прифронтове село Успенівка на Запоріжжі, вересень 2022 року
Прифронтове село Успенівка на Запоріжжі, вересень 2022 року

Ще один чоловік звернувся по допомогу через російську атаку на Пологівський район, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Ігор Федоров 27 серпня.

За його даними, поранений – 87-річний чоловік.

«Вже троє людей звернулися за допомогою до лікарів після ранкової атаки на Успенівку. Усім їм надана необхідна допомога», – заявив Федоров.

Раніше стало відомо, що внаслідок російської атаки на Успенівку постраждали двоє людей: 52-річна жінка і 63-річний чоловік.

Читайте також: У Чернігові через удар «Шахедів» постраждали дві жінки – МВА

Удари РФ також пошкодили приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих жителів, додав Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


