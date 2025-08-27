Влада: за добу через агресію РФ загинули дві людини, ще 28 – поранені у прифронтових областях України

Минулої доби через російську агресію загинули дві людини, ще 28 – поранені у прифронтових областях України, повідомляє місцева влада.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що через російські атаки у Покровському районі у Боковому загинула людина, ще троє – поранені, пошкоджено три адмінбудівлі і 11 одиниць транспорту, у Покровську поранені дві людини, пошкоджено приватний будинок.

За його даними, також у Краматорський район у Дробишевому поранені три людини, у Костянтинівці одна людина загинула і четверо поранені, пошкоджені дві багатоповерхівки.

На Херсонщині, за даними місцевої влади, російських ударів дронами та артилерією зазнали 36 населених пунктів, зокрема Херсон, 11 людей поранені.

За даними ОВА, протягом минулої доби російських ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області, постраждали троє людей – в Ізюмі постраждали 73-річна і 70-річна жінки, у селищі Козача Лопань постраждала 68-річна жінка.

Минулої доби 31 населений пункт Сумщини зазнав російських атак, троє людей були поранені внаслідок атак на Шосткинську громаду, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Влада Дніпропетровщини та Запоріжжя відзвітувала про двох постраждалих через російські атаки.



Читайте також: Повітряні сили: війська РФ атакували Україну 95 дронами, є влучання

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





