Дві жінки поранені через атаку дрона в Херсоні – Прокудін

Російські військові ввечері 26 серпня атакували ударним дроном багатоповерхівку в Центральному районі Херсона, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – тяжкий. Бригада «швидкої» доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу», – відзначив очільник Херсонщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



