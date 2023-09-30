Російські військові скинули вибухівку на Херсонщину, постраждав чоловік – влада

Сили РФ скинули вибухівку на жителів Херсонщини, повідомляє обласна військова адміністрація.

За інформацією відомства, російські військові скинули з дрону боєприпас боєприпас на село Козацьке. Місцева влада каже, що внаслідок атаки постраждав чоловік.

«До лікарні звернувся 48-річний чоловік. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті», – йдеться у повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».