Херсонщина: депутата від партії Сальдо підозрюють у співпраці з ФСБ – прокуратура

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату обласної ради від нині забороненої партії «Блок Володимира Сальдо» – про це повідомив Офіс генерального прокурора 7 лютого.

За повідомленням, він підозрюється у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.

«За даними слідства, підозрюваний раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції. Під час тимчасової окупації Херсона він співпрацював зі співробітником ФСБ РФ. Представник російської спецслужби керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області», – йдеться в повідомленні.

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За даними прокурорів, посадовець контактував із колишніми та чинними правоохоронцями і схиляв їх до співпраці з окупантами.

Його звинувачують у «вчиненні пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України». Досудове розслідування веде Служба безпеки України.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають.

Партія Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсонщини, є забороненою в Україні. У квітні 2022 року самому Сальдо заочно оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.