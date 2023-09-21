ОГП: за день внаслідок обстрілів Херсонщини вже загинуло шестеро людей

Внаслідок обстрілів Херсонщини 21 вересня вже загинуло шестеро мирних жителів, а дев’ятеро – отримали поранення, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)», – кажуть у відомстві.

За даними слідства, 21 вересня близько 11:45 російські військові завдали авіаудар по селу Тягинка Бериславського району – зруйновано та пошкоджено приватні будинки й господарські споруди.

«О 12:00 загарбники обстріляли село Львове. Місцева жителька отримала травми, несумісні з життям. Також о 14:00 російські військові атакували Дар’ївську громаду. Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого загинув господар», – кажуть у ОГП.

Крім того, сили РФ завдали серію ударів і по Білозерській громаді, попередньо, з реактивних систем залпового вогню – від обстрілу військ РФ постраждала родина: чоловік загинув, його дружину та матір госпіталізували.

«Станом на 16:30 упродовж дня через ворожі обстріли на Херсонщині загинуло шестеро мирних людей, поранено ще дев’ятьох», – зазначили в ОГП.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.