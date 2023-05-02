Ввечері російські військові обстріляли Херсонщину, загинув чоловік – влада

Ввечері у вівторок, 2 травня, російські військові знову обстрілювали Херсонську область, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

За інформацією влади, армія РФ вдарила по селищу Козацьке Новокахівської громади – в результаті атаки загинув 66-річний чоловік.

Крім того, російські військові обстріляли селище Дніпровське Білозерської громади. Там поранення отримала 78-річна жінка, її госпіталізували у тяжкому стані, уточнили в ОВА.

«Лише за сьогодні (2 травня – ред.) російська армія забрала життя чотирьох жителів Херсонської області, ще семеро людей – поранені», – додає місцева влада Херсонської області.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.