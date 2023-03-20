«Снаряди влучали прямо у помешкання» – ОВА повідомила про поранених через обстріл Росією Херсонщини

Російські війська 20 березня обстріляли село Микільське Дар’ївської територіальної громади на Херсонщині, внаслідок чого є поранені серед цивільних жителів, повідомила обласна військова адміністрація.

«Снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів – пошкоджені щонайменше п’ять будинків. Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється. Медики вже надають допомогу людям, що травмовані через російський удар по мирному селу Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.