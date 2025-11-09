На Херсонщині через російські обстріли поранені п’ятеро людей – прокуратура

Через російські обстріли на Херсонщині поранень зазнали п’ятеро людей, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура дані станом на 17:30.

За даними слідства, армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини артилерійською та мінометною зброєю, а також дронами.

У прокуратурі зазначають, що всі постраждалі зазнали поранень у Херсоні: троє чоловіків та жінка – від наслідків артилерійських обстрілів, ще одна жінка – через скид вибухівки з дрона.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, гаражі та автотранспорт.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).



Водночас у Херсонській ОВА зазначають, що медична допомога також знадобилася жительці Станіслава, яка близько 16:00 потрапила під удар російського БпЛА. У 36-річної жінки – вибухова травма та уламок в м’яких тканинах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.