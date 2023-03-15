Війська РФ за добу випустили по Херсонщині 396 снарядів із важкої артилерії і «Градів» – ОВА

Російські військові за минулу добу 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 396 снарядів із важкої артилерії і «Градів», повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Місто Херсон ворог обстріляв сім разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – чотири людини зазнали поранення», – написав Прокудін у телеграмі вранці 15 березня.

Він також повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 74 людей.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.