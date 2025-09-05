На Херсонщині від удару РФ загинув очільник обласної асоціації фермерів – ОВА

На Херсонщині від російського удару загинув очільник обласної асоціації фермерів і приватних землевласників, аграрій Олександр Гордієнко, повідомив 5 вересня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі. Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» й очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників… Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя», – написав Прокудін у телеграмі.

За його даними, минулої доби в області через російську агресію загинула одна людина загинула, ще восьмеро – зазнали поранення. «Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, вантажівку, приватні гараж та автомобілі», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.