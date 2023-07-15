Над Херсонщиною збили два російських ударних безпілотники – ПК «Південь»

На Херсонщині 15 липня збили загалом три російських безпілотники, повідомляє повітряне командування «Південь».

«Знову результативна бойова робота воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади, які 15 липня 2023 року знищили 2 російських ударних БпЛА «Ланцет», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, сили протиповітряної оборони Півдня збили розвідувальний безпілотник «Мерлін-ВР».

Вночі проти 15 липня російські війська вкотре намагались атакувати ударними дронами-камікадзе південь України. У Запоріжжі один чоловік отримав поранення, 16 багатоповерхівок отримали пошкодження.