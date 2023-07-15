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Над Херсонщиною збили два російських ударних безпілотники – ПК «Південь»

Фото, ймовірно, збитого російського дрона «Ланцет», опубліковане Міноборони, січень 2023 року

На Херсонщині 15 липня збили загалом три російських безпілотники, повідомляє повітряне командування «Південь».

«Знову результативна бойова робота воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади, які 15 липня 2023 року знищили 2 російських ударних БпЛА «Ланцет», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, сили протиповітряної оборони Півдня збили розвідувальний безпілотник «Мерлін-ВР».

Вночі проти 15 липня російські війська вкотре намагались атакувати ударними дронами-камікадзе південь України. У Запоріжжі один чоловік отримав поранення, 16 багатоповерхівок отримали пошкодження.

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