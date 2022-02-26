На Херсонщині 8 військових загинули, 100 поранених – ОДА

На Херсонщині станом на сьогодні у лікарнях померли восьмеро військових, 100 – поранені, повідомляють у Обласній державній адміністрації.

Згідно з повідомленням, наразі у Генічеському, Скадовському, Бориславському районах – відсутні стрілянина та активні бойові дії. У Каховському та Херсонському районах продовжуються протистояння. Зокрема, бої точаться в районі Козацьке-Веселе. Також тут відбуваються великі переміщення військової техніки, вказує ОДА.

Через стрілянину у селищі Антонівка відсутнє газо- та електропостачання.

«Усі відповідальні служби, зокрема, ГУ ДСНС переведено в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Всі районні управління функціонують в такому ж режимі. Тримають постійний зв’язок з медичною службою. Всі пожежі ліквідуються оперативно. Палива вистачає. Планується встановлення додаткового генератора на лікарні Лучанського», – наголошують в ОДА.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.