У кількох областях триває загроза ударів дронами

У кількох центральних областях України триває загроза ударів російських безпілотників, застерігають Повітряні сили.

Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську області. Окремо командування заявило про загрозу для Білої Церкви близько 1:42. У Києві вже пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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Київська обласна військова адміністрація заявила про роботу протиповітряної оборони в області через зафіксованих рух російських дронів.

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу для Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. Повітряна тривога в цих регіонах триває.

Протягом доби 9 серпня в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії потенційних носіїв ракет «Кинджал» МіГ-31К.