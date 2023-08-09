Прокудін: поранена через російський обстріл Херсона днями дівчинка померла в лікарні

Дівчина-підліток, яка постраждала внаслідок обстрілу Херсона минулого тижня, померла від поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 9 серпня.

За його словами, 16-річна Влада Веремеєнко померла в лікарні.

«Дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими», – заявив він.

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Прокудін зазначив, що Влада Веремеєнко і її бабуся потрапили під обстріл Херсона 31 липня.

Тоді внаслідок обстрілу Херсона поранення отримали 17 цивільних, троє людей загинули. Всього в області постраждали 18 людей.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.