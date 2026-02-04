Поліція Кіпру підтвердила особу загиблого російського бізнесмена

Тіло чоловіка, виявлене 14 січня на півдні Кіпру, належить колишньому голові компанії «Уралкалій» Владиславу Баумгертнеру, повідомляє російська агенція ТАСС із посиланням на поліцію британських баз на середземноморському острові.

«Тіло ідентифіковане за допомогою аналізу ДНК. Воно належить Владиславу Баумгертнеру», – повідомив представник поліції.

Причину смерті поки не встановлено, додали в поліції.

Про зникнення Баумгертнера, який жив на Кіпрі, стало відомо 11 січня, а на зв’язок він перестав виходити з 7 січня. Востаннє сигнал його мобільного телефона зафіксували у важкодоступній місцевості на крутому скелястому узбережжі. Через три дні в цьому районі виявили тіло чоловіка, яке, за даними джерел петербурзького видання «Фонтанка», належало Баумгертнеру. Поліція на той момент про його загибель не повідомляла.

53-річний Баумгертнер очолював «Уралкалій» з 2003 до 2013 року – спочатку був комерційним директором, а потім генеральним. У серпні 2013 року його затримали в Мінську, куди він приїхав на переговори з тодішнім прем’єр-міністром Білорусі Михайлом М'ясниковичем. Як зазначало видання The Bell, Баумгертнер став заручником у російсько-білоруській «калійній війні». Після трьох місяців, проведених у СІЗО та під домашнім арештом, його передали Москві.