Кличко звільнив чиновника після «п’яної» ДТП

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив з посади заступника голови Голосіївської районної держадміністрації Києва Юрія Ткаченка, який у нетверезому стані напередодні ввечері влаштував аварію на південному мосту.

«Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не мають і не будуть. Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченка звільнено ще до того як встиг протверезіти», – цитує слова Кличка його прес-служба.

У четвер ввечері на Південному мосту у Києві сталася ДТП, фігурантом якої виявився заступник голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрій Ткаченко. За даними поліції, чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, врізався на своєму авто у машину під час оформлення патрульною іншого ДТП. В результаті у жінки-правоохоронця травмована нога, ще трьом людям, в тому числі дитині, знадобилася допомога медиків.

Незабаром після інциденту міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що звільнить чиновника.

За даними поліції, торік в Україні зафіксували 110 тисяч випадків кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.