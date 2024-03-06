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Мер Києва «доручив» КМДА та «Київзеленбуду» ліквідувати наслідки пожежі на Осокорках

За словами Віталія Кличка, міська влада звернулася до правоохоронних органів для зʼясування причин пожежі
За словами Віталія Кличка, міська влада звернулася до правоохоронних органів для зʼясування причин пожежі

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував пожежу в екосистемі на Осокорках увечері напередодні.

У своєму телеграм-каналі міський голова подякував пожежним і рятувальникам за «за професійну роботу в надзвичайно складних умовах».

«Та дякую небайдужим киянам, які теж долучилися минулої ночі до ліквідації пожежі біля озера Тягле на Осокорках», – додав він.

За словами Кличка, міська влада звернулася до правоохоронних органів для зʼясування причин пожежі.

«Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА й КО «Київзеленбуд» доручив оперативно зайнятися ліквідацією наслідків надзвичайної події та оновленням зеленої екологічної зони», – заявив міський голова.

Читайте також: Поліція відкрила провадження через пожежу на території заказника в Києві

Раніше вдень 6 березня Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження через пожежу на території ландшафтного заказника «Осокорківські луки» в столиці.

Ввечері 5 березня у Києві біля озера Тягле виникла пожежа на площі близько 3 гектарів, її ліквідували близько півночі. Рятувальники зафіксували загоряння сухої трави й очерету на відкритій території.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок вчорашньої пожежі на Осокорах у Києві, за попередніми даними, вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки».

Громадська організація «Екопарк «Осокорки» заявила, що пожежу спричинив підпал.

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків. Йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» – його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Національний банк відніс до неплатоспроможних. Компанія «Столиця груп» мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Утім, активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу генерального прокурора. У «Столиці груп» заявляли, що мають усі необхідні дозволи.

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