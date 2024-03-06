Мер Києва «доручив» КМДА та «Київзеленбуду» ліквідувати наслідки пожежі на Осокорках

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував пожежу в екосистемі на Осокорках увечері напередодні.

У своєму телеграм-каналі міський голова подякував пожежним і рятувальникам за «за професійну роботу в надзвичайно складних умовах».

«Та дякую небайдужим киянам, які теж долучилися минулої ночі до ліквідації пожежі біля озера Тягле на Осокорках», – додав він.

За словами Кличка, міська влада звернулася до правоохоронних органів для зʼясування причин пожежі.

«Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА й КО «Київзеленбуд» доручив оперативно зайнятися ліквідацією наслідків надзвичайної події та оновленням зеленої екологічної зони», – заявив міський голова.

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Раніше вдень 6 березня Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження через пожежу на території ландшафтного заказника «Осокорківські луки» в столиці.

Ввечері 5 березня у Києві біля озера Тягле виникла пожежа на площі близько 3 гектарів, її ліквідували близько півночі. Рятувальники зафіксували загоряння сухої трави й очерету на відкритій території.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок вчорашньої пожежі на Осокорах у Києві, за попередніми даними, вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки».

Громадська організація «Екопарк «Осокорки» заявила, що пожежу спричинив підпал.

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків. Йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» – його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Національний банк відніс до неплатоспроможних. Компанія «Столиця груп» мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Утім, активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу генерального прокурора. У «Столиці груп» заявляли, що мають усі необхідні дозволи.