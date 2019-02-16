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16 Лютий 2019, Київ 22:06
Новини | Політика

Кличко у Мюнхені: ЄС і США зацікавлені в експорті стабільності в Україну

Віталій Кличко

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Міський голова Києва Віталій Кличко провів низку зустрічей у рамках безпекової конференції, яка триває нині у німецькому Мюнхені. За інформацією КМДА, він, зокрема, зустрівся з Європейським комісаром з питань європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом, спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, а також кількома німецькими політиками.

За словами Кличка, основне, що цікавить іноземних партнерів – забезпечення в Україні виборів «без турбулентності» та стабільної політичної ситуації після них.

«Зацікавлені в експорті стабільності в Україну, а не імпорті нестабільності з неї. І сьогодні не так важливе прізвище, хто переможе», – зазначив Віталій Кличко і додав, що для них «нинішній розклад сил серед кандидатів став несподіваним».

Кличко розповів чому приїхав на безпековий форум в Мюнхен
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Кличко розповів чому приїхав на безпековий форум в Мюнхен

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Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.

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