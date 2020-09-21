САП: рішення про взяття під варту ексміністра Клименка є чинним

Рішення про обрання запобіжного заходу для Олександра Клименка, колишнього міністра доходів та зборів часів президентства Віктора Януковича, у вигляді тримання під вартою є на даний момент чинним. Про це йдеться у відповіді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запит Радіо Свобода.

Цей запобіжний захід обраний Клименку в кримінальному провадженні, відкритому 18 червня 2014 року за статтями про створення злочинної організації, зловживання владою або службовим становищем, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

У САП також повідомили, що підозру Клименкові оголосили у згаданій справі, а також у кримінальному провадженні, відкритому 19 січня 2017 року за статтями «створення злочинної організації», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,... вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою», «службове підроблення», «фіктивне підприємництво».

«Досудове розслідування у кримінальних провадженнях закінчено ще у 2017 році. Наразі триває стадія відкриття матеріалів стороні захисту», – йдеться у відповіді САП.

У разі визнання винним ексміністрові загрожує до 15 років ув’язнення.

18 травня речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила Радіо Свобода, що суд скасував рішення про заочний арешт Клименка, ухвалене у серпні 2019 року. Пізніше у ВАКС пояснили своє рішення тим, що колишній міністр не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що готуватимуть повторне звернення до ВАКС щодо заочного арешту Клименка.

У відповіді на запит Радіо Свобода у САП не повідомили, чи підготували це звернення, і чи будуть його ще подавати, а також не надали інших пояснень.

У серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні. Колишньому посадовцю інкримінують заволодіння коштами державного бюджету на 3,1 мільярда гривень.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.