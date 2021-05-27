КМДА вивчає перспективу подорожчання проїзду громадським транспортом – заступник Кличка

Зараз триває оцінка ймовірного подорожчання проїзду громадським транспортом Києва – про це Радіо Свобода повідомив перший заступник київського міського голови Микола Поворозник.

«Ми вивчаємо сьогодні економічну складову одну, іншу, третю. Перше – це складова перевізників, це можливості міського бюджету і, відповідним чином, враховуючи економічну спроможність споживачів платити за відповідний продукт», – розповів він.

За словами заступника мера, фінальний варіант рішення ще не готовий, але вже відомо, що програма лояльності продовжить працювати. Втім зараз, зазначає він, кияни переважно їздять за дешевшою ціною, ніж 8 гривень за разовий проїзд.

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«Програма лояльності точно буде, ми, можливо, розширимо спектр вибору найбільш цікавого для споживача цієї послуги... Пільгові пасажири всі їздять по ціні 6,50, і більша частина пасажирів, які користуються електронною карткою, купляючи на гурт 50 поїздок, якими можна користуватися протягом року, їздять по 6 гривень 50 копійок», – пояснив Поворозник.

Він припустив, що остаточна оцінка потенційного подорожчання відбудеться протягом літа.

«Ця вся ситуація точно буде найближчим часом, це буде влітку. Будуть в обов’язковому порядку громадські слухання, громадські обговорення цього всього проєкту тарифів, цього вимагає в нас сьогоднішнє законодавство», – додав він.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко спрогнозував, що вартість проїзду в громадському транспорті у столиці може зрости найближчим часом. Водночас, за його словами, не йдеться про зростання до 20-25 гривень, про які говорили профспілки.