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Причиною тривоги в Києві був запущений РФ дрон, а не повітряна куля – КМВА

Уламки збитого дрона (ілюстративне фото)

Повітряну тривогу в Києві і Київській області 1 березня оголошували через запущений Росією безпілотник, а не повітряну кулю, як повідомляли раніше, уточнили в Київській міській військовій адміністрації.

«Уточнення даних. Причиною останньої повітряної тривоги в Києві був ворожий БПЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше. Ідентифікацію об’єкту вдалося здійснити після його ураження», – йдеться в повідомленні КМВА у телеграмі. Про який саме БПЛА йдеться, там не уточнили.

Раніше в КМВА заявляли, що тривогу оголошували через повітряну кулю, яка вже не становить загрози.

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