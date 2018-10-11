Росія: суд заарештував футболістів національної збірної Кокоріна та Мамаєва

Тверський суд Москви заарештував футболістів національної збірної Росії Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва до 8 грудня у справі про хуліганство.

Обидва спортсмени заявили, що розкаюються.

Кокоріна та Мамаєва підозрюють у побитті водія ведучої «Першого каналу» біля готелю 8 жовтня, а також посадовця Міністерства промисловості й торгівлі Росії Дениса Пака та генерального директора державного підприємства «Центральний науково-дослідницький автомобільний і автомоторний інститут «НАМІ» Сергія Гайсіна в кафе. 10 жовтня футболістів затримали.