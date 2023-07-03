СБУ затримала жителя Черкас, який готував підрив залізниці

Служба безпеки України на Черкащині затримала чоловіка, який співпрацював із російськими військовими. Він збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

«Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Крім того, фігурант «зливав» російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні», –йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, за передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 доларів на кілька власних банківських карток. Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час чергової спроби передачі інформації. Тим самим Служба безпеки запобігла здійсненню диверсії проти Сил оборони і заблокувала передачу РФ закритих відомостей.

За даним СБУ, колаборантом є житель Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

«Фігурант підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ», – кажуть у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловікові загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.