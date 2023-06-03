У Херсоні СБУ викрила чиновника-колаборанта, який працював на РФ

У Херсоні викрили колаборанта – ним виявився чиновник обласної військової адміністрації, який працював на РФ під час окупації, йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

«Після захоплення Херсону зрадник добровільно погодився увійти до незаконно створеного «Головного управління Міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Його призначили «старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру», – кажуть в СБУ.

Крім того відомо, що колаборант займався «експертизами фінансової діяльності підприємств», які потрібні були для «фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній».

Також під час окупації регіону колабарант їздив до Москви на «курси підвищення кваліфікації». Після звільнення Херсона «чоловік намагався залягти на дно, а потім влаштувався до Херсонської ОВА», зазначили в СБУ.

За місцем проживання колаборанта знайшли роздруковані накази та інструкції окупантів РФ для підготовки «експертиз», а також документи, які підтверджують його «стажування» в Москві, зазначають у пресслужбі.

«Чоловіку оголосили підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – підсумували в СБУ.

За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.