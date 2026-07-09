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Новини | Міжнародні

Колишній військовий РФ Лунін, який погрожував Путіну заколотом, вийшов на волю після арешту

Олександра Луніна відправили під варту 27 червня
Олександра Луніна відправили під варту 27 червня

Колишній російський військовослужбовець Олександр Лунін, який вимагав зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і погрожував йому заколотом, вийшов на волю після 11 діб арешту в адміністративній справі про демонстрацію «екстремістської» символіки. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі 9 липня.

Рано вранці в четвер він опублікував відео, в якому повідомив, що «все ніштяк» і він перебуває у Москві. До цього фотографію з ним розмістив Віталій Бородін, який називає себе головою російського Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією.


Луніна відправили під варту 27 червня. В його будинку, як повідомила дружина, пройшов обшук, силовики вилучили всю комп’ютерну техніку.

Згодом дружина Луніна видалила відео та повідомила, що «Саша живий, здоровий» і він попросив нічого не коментувати. Самого Луніна під час обшуку не було вдома – він поїхав на зустріч із Бородіним. Після цього він перестив виходити на зв’язок

39-річний Олександр Лунін – учасник повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він живе в селі Лізинівка Розсошанського району Воронезької області За даними «Медузи» та «Медіазони», він воював у складі 150-ї мотострілецької дивізії та був поранений. 25 червня він опублікував відеоролик, у якому вимагав зустрічі з Путіним. Він заявив, що якщо найближчим часом він «не приїде до Кремля і не виступить у прямому ефірі» поряд із президентом Росії, то «армія розверне свою зброю проти Кремля». Це відео має багатомільйонні перегляди.

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