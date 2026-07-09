Колишній військовий РФ Лунін, який погрожував Путіну заколотом, вийшов на волю після арешту

Колишній російський військовослужбовець Олександр Лунін, який вимагав зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і погрожував йому заколотом, вийшов на волю після 11 діб арешту в адміністративній справі про демонстрацію «екстремістської» символіки. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі 9 липня.

Рано вранці в четвер він опублікував відео, в якому повідомив, що «все ніштяк» і він перебуває у Москві. До цього фотографію з ним розмістив Віталій Бородін, який називає себе головою російського Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією.





Луніна відправили під варту 27 червня. В його будинку, як повідомила дружина, пройшов обшук, силовики вилучили всю комп’ютерну техніку.

Згодом дружина Луніна видалила відео та повідомила, що «Саша живий, здоровий» і він попросив нічого не коментувати. Самого Луніна під час обшуку не було вдома – він поїхав на зустріч із Бородіним. Після цього він перестив виходити на зв’язок

39-річний Олександр Лунін – учасник повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він живе в селі Лізинівка Розсошанського району Воронезької області За даними «Медузи» та «Медіазони», він воював у складі 150-ї мотострілецької дивізії та був поранений. 25 червня він опублікував відеоролик, у якому вимагав зустрічі з Путіним. Він заявив, що якщо найближчим часом він «не приїде до Кремля і не виступить у прямому ефірі» поряд із президентом Росії, то «армія розверне свою зброю проти Кремля». Це відео має багатомільйонні перегляди.