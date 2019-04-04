У Зеленського назвали дискредитацією повідомлення, що права на його ролик належать російській компанії

У передвиборчому штабі кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського назвали дискредитацією повідомлення в соціальних мережах, нібито права на один із його відеороликів належать російській компанії.

«З урахуванням розповсюдження інформації про нібито надані права на захист авторського контенту, використаного у ролику Володимира Зеленського щодо передвиборчих дебатів, компанії Kedoo Entertainment Russia, Команда Володимира Зеленського повідомляє про наступне:

Ми вважаємо цю інформацію – черговою безпорадною і нудною спробою дискредитації», – ідеться в повідомленні штабу, яке отримало Радіо Свобода.

«Лише і тільки Зе! Команда є правомочним власником всього аудіовізуального контенту, який використовується у відео роликах та інших відео та аудіо продуктах, які вироблені та транслюються в рамках виборчої кампанії Володимира Зеленського», – додають у штабі кандидата.

Раніше 4 квітня кілька дописувачів соціальних мереж оприлюднили скріншоти з поширеного штабом Зеленського ролика, які свідчили, що компанія Kedoo Entertainment Russia заявила про авторські права на цей ролик. Згодом значна частина таких дописувачів визнала, що російська компанія не є власником цього контенту.

«Юристка Ольга Деркач, професіонал в авторському праві зазначила, що (це – ред.) фіктивний правовласник, робот, який автоматом забиває авторські права на весь контент, який був використаний у новинах РФ», – написала у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.