Командування: на фронті від початку дня відбулося 137 боєзіткнень

Українські війська продовжують перешкоджати «спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження», заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 17 листопада. За даними командування, від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Зокрема, сім російських штурмових дій ЗСУ відбили на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ще шість разів армія Росії штурмувала українські позиції на Південно-Слобожанському напрямку.

Російські загарбники тричі проводили наступальні дії на Куп’янському напрямку. На Лиманському вони дев’ять разів атакували позиції Сил оборони.

Штаб повідомляє про десять відбитих російських штурмів на Слов’янському напрямку і дві спроби прорвати оборону на Краматорському.

На Костянтинівському напрямку російська армія 19 разів йшла в наступ на українські позиції.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. У двох локаціях бої не вщухають дотепер», – повідомляє командування.

Генштаб зафіксував 13 російських спроб прорвати оборону ЗСУ на Олександрівському напрямку і 10 атак на Гуляйпільському.

Російські війська один раз наступали на Оріхівському напрямку, в бік населеного пункту Приморське. Також двічі намагалися наблизитися до українських позицій на Придніпровському напрямку.





Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».



