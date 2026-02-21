Командування повідомляє про 175 боєзіткнень на фронті протягом доби

Російські війська продовжували атакувати на 11 напрямках протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 лютого. Загалом, протягом минулої доби командування зафіксувало 175 бойових зіткнень.

«За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників», – повідомляє штаб.

На Північно-Слобожанському і Курському протягом доби відбулося три боєзіткнення, на Південно-Слобожанському російська армія чотири рази штурмувала українські позиції.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім російських атак. На Лиманському напрямку РФ атакувала 10 разів.

ЗСУ відбили 10 російських спроб просунутися вперед на Слов’янському напрямку.

Генштаб зазначає, що російські війська не проводили наступальних дій на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 26 разів атакували в районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївкита в бік Костянтинівки, Іванопілля, Берестка, Новопавлівки, Іллінівки та Степанівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Російська армія тричі атакувала на Олександрівському напрямку в районі Степового. Генштаб зафіксував 18 російських атак на позиції ЗСУ на Гуляйпільському напрямку.

Три російських атаки мали місце на Оріхівському напрямку, ще три «невдалі спроби наступу» – на Придніпровському.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу», – додає командування.





19 лютого проєкт DeepState повідомив, що російська армія просунулася біля Никифорівки на схід від Слов’янська, біля Неліпівки на південний схід від Костянтинівки, а також біля Затишку і Нового Шахового на Добропільському виступі. Слов’янський, Костянтинівський і Добропільський напрямки – одні з найбільш «рухомих» на всій лінії фронту, згідно з мапою аналітиків. Також тут щодня відбуваються іноді десятки штурмів армії РФ.

Як пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.



