Командування повідомляє про 213 боєзіткнень на фронті протягом дня

Російські війська продовжували атакувати на низці напрямків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 червня. Згідно з ним, від початку доби на фронті відбулося 213 бойових зіткнень.

Один бій мав місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, сім разів російська армія штурмувала позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському.

На Куп’янському напрямку російські загарбники тричі атакували позиції Сил оборони в бік Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Ківшарівки.

По 12 російських спроб просуватися зафіксували на Лиманському та Слов’янському напрямках. На Костянтинівському Сили оборони відбили дев’ять штурмів.





На Покровському напрямку російські війська здійснили 38 атак, намагаючись просунутися в районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного та в бік Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Сергіївки, Мирного, Новопавлівки, Новопідгородного та Дорожнього.

Українські війська відбивали три російських атаки на Олександрівському напрямку, ще два штурми відбулися на Оріхівському.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Наразі тривають три боєзіткнення», – йдеться в зведенні.

На Краматорському та Придніпровському напрямках, за даними штабу, армія РФ не проводила наступальних дій.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).