Командування повідомляє про 34 боєзіткнення на Гуляйпільському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося загалом 145 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 березня.

За зведенням, Сили оборони відбивають спроби російських військ «покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту».

Штаб звітує про удари ЗСУ по російських цілях за добу, в тому числі пункту управління, району зосередження особового складу, складу боєприпасів, трьох гарматах та пункту управління безпілотниками.

На Південно-Слобожанському армія Росії тричі намагалася прорвати українські оборонні рубежі. Три атаки мали місце на Куп’янському напрямку, сім – на Лиманському.





Генштаб зафіксував 20 російських спроб просунутися вперед на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському було 14 атак.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік Білицького», – йдеться в зведенні.

Армія Росії сім разів атакувала на Олександрівському напрямку. Найбільш інтенсивним, за зведенням штабу, був Гуляйпільський напрямок – там «відбулося 34 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля й Староукраїнки».

По одному боєзіткненню Генштаб зафіксував на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Напередодні командування Десантно-штурмових військ повідомило, що бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ прорвали лінію оборони сил РФ на Олександрівському напрямку. За даними військових, це дозволило зірвати плани Росії щодо подальшого наступу й відкрити плацдарм для «тактичного просування дружніх підрозділів».

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.



