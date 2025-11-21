Командування повідомило про 62 боєзіткнення на Покровському напрямку від початку дня

На лінії фронту протягом поточної доби відбулося 234 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 листопада.

Зокрема, кількість сутичок на Північно-Слобожанському і Курському напрямках зросла до 20, три з них досі тривають. Ще 12 разів російська армія атакувала на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку російські загарбники здійснили шість наступальних дій у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного, одне боєзіткнення досі триває.

Генштаб також повідомляє про бойові дії на Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку за день відбулося 28 бойових зіткнень, два бої тривають.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Одне бойове зіткнення триває», – йдеться в зведенні.

Штаб звітує про відбиття 27 російських атак на Олександрівському напрямку, три з них тривають.

Російська армія дев’ять разів намагалася йти вперед на Гуляйпільському напрямку, точаться три сутички. На Оріхівському напрямку українські військові відбили вісім атак.





«На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту», – додає командування.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.



