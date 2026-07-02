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Новини | Суспільство

Командування повідомляє про майже 260 боєзіткнень на фронті за минулу добу

Ілюстраційне фото. Український військовий під час навчань поблизу лінії фронту, Запоріжжя, червень 2026 року
Ілюстраційне фото. Український військовий під час навчань поблизу лінії фронту, Запоріжжя, червень 2026 року

Протягом попередньої доби на фронті мали місце 259 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 липня.

За зведенням, напередодні авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та один пункт управління.

Зокрема, 14 російських атак мали місце на Південно-Слобожанському напрямку. На Слов’янському напрямку армія РФ штурмувала 28 разів у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районі Різниківки. Бойові дії тривали також на Лиманському й Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку Генштаб зафіксував 20 російських атак у районах Новодмитрівки, Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки та в бік Райського.


«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять російських атак. На Гуляйпільському напрямку мали місце здійснили 22 російських атаки у районі Добропілля, Мирного та в бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.

Одну спробу російського наступу Генштаб зафіксував на Оріхівському напрямку – в районі Малих Щербаків.

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Командування зазначає, що армія РФ не проводила наступальних дій на Придніпровському напрямку.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли та продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Спалені вщент. Результати дронових ударів ЗСУ по логістиці армії РФ у фото

Ця обвуглена вантажівка – одна з кількох знищених машин, сфотографованих 19 червня на автомагістралі, що веде з Росії на окуповану територію України
1/8 Ця обвуглена вантажівка – одна з кількох знищених машин, сфотографованих 19 червня на автомагістралі, що веде з Росії на окуповану територію України
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Перевернутий внаслідок влучення дрона причіп на трасі R150.<br>Це «головна логістична артерія» російської армії на окупованій території півдня України. Це частина так званого «сухопутного коридору» Кремля до окупованого Криму
2/8 Перевернутий внаслідок влучення дрона причіп на трасі R150.
Це «головна логістична артерія» російської армії на окупованій території півдня України. Це частина так званого «сухопутного коридору» Кремля до окупованого Криму
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Згорілий остов автівки стоїть на узбіччі траси в окупованій Росією частині Донецької області.<br><br>На початку червня окупаційна російська влада оголосила про обмеження руху по автомагістралі R150, зокрема про заборону перевезення нею дітей<br><br>
3/8 Згорілий остов автівки стоїть на узбіччі траси в окупованій Росією частині Донецької області.

На початку червня окупаційна російська влада оголосила про обмеження руху по автомагістралі R150, зокрема про заборону перевезення нею дітей
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Знищена вантажівка на трасі, яка веде через окупований Донецьк. 19 червня 2026 року<br><br>Останніми тижнями Україна зосередилася на ударах дронами середнього радіусу дії (middle strike), спрямованих на російське логістичне забезпечення на відстані до 200 кілометрів від лінії фронту<br><br><br><br><br>
4/8 Знищена вантажівка на трасі, яка веде через окупований Донецьк. 19 червня 2026 року

Останніми тижнями Україна зосередилася на ударах дронами середнього радіусу дії (middle strike), спрямованих на російське логістичне забезпечення на відстані до 200 кілометрів від лінії фронту
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Дорожній знак на автомагістралі на окупованій території України, яку Росія називає R150. 19 червня 2026 року.<br>Віддаленими від лінії фронту трасами Росія перевозить великі вантажі звичайними транспортними засобами. Без броні. Це робить їх відносно легкими мішенями для операторів дронів ЗСУ, що здатні завдавати удари глибок в тилу окупованих Росією територій України.
5/8 Дорожній знак на автомагістралі на окупованій території України, яку Росія називає R150. 19 червня 2026 року.
Віддаленими від лінії фронту трасами Росія перевозить великі вантажі звичайними транспортними засобами. Без броні. Це робить їх відносно легкими мішенями для операторів дронів ЗСУ, що здатні завдавати удари глибок в тилу окупованих Росією територій України.
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Знищений трейлер на узбіччі траси R150.<br>Деякі вантажівки, що проїжджають трасою R150, прямують до окупованого Кримського півострова. Там зараз, внаслідок ударів ЗСУ, зокрема виник дефіцит пального і АЗС заборонено продавати його цивільним
6/8 Знищений трейлер на узбіччі траси R150.
Деякі вантажівки, що проїжджають трасою R150, прямують до окупованого Кримського півострова. Там зараз, внаслідок ударів ЗСУ, зокрема виник дефіцит пального і АЗС заборонено продавати його цивільним
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Супутниковий знімок показує пожежу на нафтобазі у Криму. 21 червня 2026 року<br><br>Україна підтвердила, що завдала удару по цьому нафтовому об'єкту, розташованому за кілометр від Керченського моста. ЗСУ атакують «об'єкти по обидва боки» мосту.<br><br>
7/8 Супутниковий знімок показує пожежу на нафтобазі у Криму. 21 червня 2026 року

Україна підтвердила, що завдала удару по цьому нафтовому об'єкту, розташованому за кілометр від Керченського моста. ЗСУ атакують «об'єкти по обидва боки» мосту.
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Відпочивальники на фоні Керченського моста. 12 червня 2026 року.<br><br>Після ударів 20-21 червня рух на мосту, що з'єднує Росію та окупований Крим, як повідомляється, було закрито. Переж в'їздом на міст стоїть черга із майже тисячі автівок
8/8 Відпочивальники на фоні Керченського моста. 12 червня 2026 року.

Після ударів 20-21 червня рух на мосту, що з'єднує Росію та окупований Крим, як повідомляється, було закрито. Переж в'їздом на міст стоїть черга із майже тисячі автівок
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