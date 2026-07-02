Командування повідомляє про майже 260 боєзіткнень на фронті за минулу добу

Протягом попередньої доби на фронті мали місце 259 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 липня.

За зведенням, напередодні авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та один пункт управління.

Зокрема, 14 російських атак мали місце на Південно-Слобожанському напрямку. На Слов’янському напрямку армія РФ штурмувала 28 разів у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районі Різниківки. Бойові дії тривали також на Лиманському й Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку Генштаб зафіксував 20 російських атак у районах Новодмитрівки, Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки та в бік Райського.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Гришине, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка, Новопідгороднє», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять російських атак. На Гуляйпільському напрямку мали місце здійснили 22 російських атаки у районі Добропілля, Мирного та в бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Верхня Терса, Гуляйпільське та Чарівне.

Одну спробу російського наступу Генштаб зафіксував на Оріхівському напрямку – в районі Малих Щербаків.

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Командування зазначає, що армія РФ не проводила наступальних дій на Придніпровському напрямку.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли та продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.